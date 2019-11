Rund eine Stunde lang musste Fahrgäste auf einen Schienenersatzverkehr umsteigen.

Wien. Am Mittwochmorgen um 5.44 Uhr krachten zwei Straßenbahnen am Edmund-Hawranek-Platz, in Floridsdorf, aufeinander. Bei dem Zusammenprall wurden drei Personen leicht verletzt. Rund eine Stunde lang musste Fahrgäste auf einen Schienenersatzverkehr umsteigen.

© Viyana Manset Haber

Zwei Bim der Linie 26 kollidierten miteinander – dabei hat es sich wohl um einen Auffahrunfall gehandelt. Ein Lenker ist offenbar in die vor ihm stehende Bim gekracht.

Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt.