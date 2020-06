Blutige Massenschlägerei mit Glasflaschen in Wien

Zwei Gruppen gerieten am Donaukanal aufeinander. Neun Männer wurden verletzt.

Am Wiener Donaukanal kam es am Samstagmorgen zu einer Massenschlägerei. Wie die Wiener Polizei in einer Aussendung mitteilte, teilten intervenierende Beamte vor Ort eine Vierergruppe von einer Zweiergruppe. Hierbei wurde einem Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zum Hergang befragt gab der 26-Jährige an, zuvor von der größeren Personengruppe aufgrund seiner körperlichen Verfassung beleidigt und herumgeschubst worden zu sein. Die kleinere Männergruppe sei danach hinzugekommen, um ihn zu verteidigen.

Während der Amtshandlung ergriff ein Mitglied der Vierergruppe plötzlich eine Glasflasche und ging auf die Zweiergruppe los. Aufgrund herumliegender Scherben waren Angaben plausibel, dass bereits vorher Glasflaschen als Waffen verwendet worden waren. Dieser Angriff wurde von den Polizisten unter Anwendung von Körperkraft unterbunden, die Person beruhigte sich später wieder. Während der Rettungsdienst etliche Verletzte, inklusive dem Beamten, versorgte, wurden von unterstützenden Kräften im Nahbereich drei weitere verletzte Personen aufgenommen. Sie waren ebenfalls glaubwürdig am Raufhandel beteiligt.

Neun Verletzte

Bei dem Vorfall wurden alle insgesamt neun Männer verletzt, zwei Personen wurden hospitalisiert. Es folgten etliche strafrechtliche Anzeigen. Eine Person wurde vorübergehend festgenommen, sie bestätigte sinngemäß die Zeugenangaben. Aufgrund sprachlicher Barrieren brachten weitere Befragungen vor Ort keine weiterführenden oder anderslautenden Erkenntnisse, alle weiteren Beschuldigtenvernehmungen sind noch ausständig. Die Angezeigten sind im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Die Staatsbürgerschaften bei der größeren Männergruppe: Somalia, Äthiopien; bei der kleineren Männergruppe: Syrien bzw. unbekannt. Zu welcher Gruppierung die drei weiteren Personen gehören muss noch abgeklärt werden.