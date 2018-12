Böller riss Teenie in Wien zwei Finger weg

Zu den dramatischen Szenen kam es am Donnerstag gegen Mittag in einem Innenhof in der Jheringgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus.

Der 16-Jährige zündete gegen 14 Uhr einen Böller. Aus derzeit noch unbekannter Ursache explodierte der pyrotechnische Gegenstand noch in der Hand des Burschen. Bei der Explosion wurden dem Teenager laut der Berufsrettung Wien Teile zweier Finger an der rechten Hand abgerissen.

Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse versorgten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Wunde des verletzten 16-Jährigen.

Anschließend sammelten die Rettungskräfte die abgetrennten Fingerteile des Verletzten ein. Diese wurden dem Teenager in einem Krankenhaus wieder angenäht.