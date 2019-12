Bomben-Alarm in Wien-Floridsdorf

In einer Filiale eines Drogeriemarkts wurde eine verdächtige Schachtel entdeckt.

Am Franz-Jonas-Platz ging es am Mittwochnachmittag rund. In einer Filiale eines großen Drogeriemarkts wurde eine verdächtige Schachtel entdeckt. Sofort wurden Kunden und das Personal stutzig und verständigten die Polizei: Bomben-Alarm!

Die Beamten rückten sofort mit mehreren Einsatzfahrzeugen an, auch die Wiener Berufsfeuerwehr war als Vorsichtsmaßnahme vor Ort. Die Filiale wurde evakuiert und der Bereich großräumig abgesperrt.

© Viyana Manset Haber

Ein sprengstoffkundiges Organ wurde gerufen und untersucht die Filiale nun mit einemS Spürhunden und einem Röntgengerät. Der Einsatz war um kurz nach 16 Uhr noch voll im Gange.

Von der Evakuierung war auch der Weihnachtsmarkt betroffen.