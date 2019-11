Bomben-Alarm in Wiener Straßenbahn

Große Aufregung am Freitagabend gegen 20 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 5 in Wien-Brigittenau. Ungesicherten Informationen zufolge soll jemand einen Rucksack in der Bim abgestellt haben und dann die Bahn verlassen haben.

© Viyana Manset Haber

Die Polizei wurde umgehend informiert und evakuierte die Straßenbahn in der Station Raucherstraße Ecke Wallensteinstraße. Die Beamten sperrten den Bereich großräumig ab. Ein sprengstoffkundiges Organ untersuchte den Rucksack und wenig später konnte Entwarnung gegeben werden. Um kurz vor 22 Uhr wurden alle Sperren aufgehoben, erklärte die Polizei Wien gegenüber oe24.at.

© Viyana Manset Haber

Auswirkungen auf Öffi-Verkehr

Der Einsatz hatte natürlich auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr. Wie die Wiener Linien online erklärten, fuhr die Linie 5 nur zwischen Westbahnhof und Wallensteinplatz. Fahrgäste konnten aber auf die Linie 5B ausweichen.