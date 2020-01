Bombenalarm: WEGA-Einsatz in Wiener Bim

Näheres in Kürze...

Wien. In Wien-Landstraße sorgt derzeit ein "verdächtiger Karton" in der Straßenbahnlinie 1, die sich momentan in der Löwengasse befindet, für einen Großeinsatz der Wiener Polizei. Samt WEGA-Spezialeinheit befinden sich die Einsatzkräfte noch im Einsatz. Der Karton soll von einer verdächtigen Person im dritten Wiener Gemeindebezirk abgelegt worden sein. Laut Polizeipressesprecher soll es sich bei dem Verdächtigen um einen alkoholisierten Mann handeln, der sämtliche Versuche der Beamten ein Gespräch mit besagter Person herzustellen, gescheitert wären.

Des weiteren wurden sprengstoffkundige Polizeibeamten alarmiert, die derzeit mit den Untersuchungen des Kartons beauftragt wurde.

"Wegen eines Polizeieinsatzes im Haltestellenbereich Löwengasse fährt die Linie 1 nur zwischen Stefan Fadinger Platz und Radetzkyplatz. Die Züge werden weiters zum Praterstern abgelenkt.", schreiben die Wiener Linien auf sämtlichen Online-Kanälen. Der Verkehr soll erst dann wieder aufgenommen werden können, sobald die Einsatzkräfte den Inhalt des verdächtigen Kartons feststellen könnten.

Näheres in Kürze...