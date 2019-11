Brand in Grill-Lokal: Feuerwehr-Einsatz in Wien

In einem Lokal im 16. Bezirk hat eine Lüftungs-Leitung zu brennen begonnen.

Wien. Am Samstag ist die Feuerwehr um etwa 16.45 Uhr wegen eines Brandes in der Herbststraße im 16. Bezirk alarmiert worden. In einem Grill-Lokal ist Feuer ausgebrochen. Da sehr viel Rauch entstand, mussten die Florianis unter Atemschutz den Brand bekämpfen, wie die Feuerwehr-Pressestelle gegenüber oe24 berichtet.

Im Lokal befanden sich offenbar keine Gäste. Das Feuer dürfte bei der Inbetriebnahme ausgebrochen sein. Eine Lüftungs-Leitung, die auch über das Dach führt, begann zu brennen. Die Wohnungen über dem Lokal waren aber weder betroffen noch in Gefahr. Es gab keine verletzten Personen.

Das Grill-Lokal wurde von den Einsatzkräften geräumt. Die Florianis waren etwa eine Stunde vor Ort.

Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen aus. 27 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.

Lüftungsleitungen können wegen Ablagerungen in Brand geraten, heißt es seitens der Feuerwehr.

