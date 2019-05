Brand in Hotel in Wien: Gebäude evakuiert

Wien. Ein Brand ist am Freitagabend im Keller des "Novotel" in Wien-Leopoldstadt ausgebrochen. Laut Wiener Berufsfeuerwehr wurde das Haus in der Aspernbrückengasse vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus und war mit rund 60 Mann an Ort und Stelle. Nach unterschiedlichen Angaben von Feuerwehr und Berufsrettung gab es ein bis drei Menschen, die eine Rauchgasvergiftung erlitten hatten.

#Leopoldstadt, Die Aspernbrückengasse ist zwischen Praterstraße und Unter Donaustraße wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. #Verkehrsinformation ^VLZ — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 10. Mai 2019

Schwer verletzt wurde aber offenbar niemand. Die Praterstraße und die Aspernbrückengasse waren vorübergehend gesperrt.

Mehr dazu in Kürze ...