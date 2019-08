Brand in Wien-Floridsdorf

Wien-Floridsdorf. Samstagabend kam es zu einem Brand in der Jedleseer Straße in Wien-Floridsdorf. Die Feuerwehr und die Berufsrettung Wien waren allesamt mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Am früheren Standort der Kadlez-Brauerei soll dichter Rauch aufgestiegen sein. Mit schwerem Atemschutzgerät und einem Kranlöschwagen kämpfte die Feuerwehr gegen die den Brand an der Ecke Jedleseer Straße und Floridsdorfer Hauptstraße.

© viyana manset haber

Über die Brandursache und etwaige verletzte Personen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

© viyana manset haber