Brand in Wiener Wohnung: 79-Jährige erlag ihren Verletzungen

Wien. Am Freitagabend brach in einer Wohnung in der Klosterneuburgerstraße im 20. Wiener Gemeinde-Bezirk ein Brand aus, wie die Feuerwehr gegenüber oe24 bestätigt. Dabei wurde eine 79-jährige Frau verletzt, die kurz darauf im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Aufmerksame Anwohner bemerkten einen Rauchaustritt aus einem gekippten Fenster des Mehrparteienwohnhauses und verständigten die Einsatzkräfte. Diese rückte um 21 Uhr mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften aus.

Frau wurde reanimiert, starb aber im Krankenhaus

Die Feuerwehrleute verschafften sich Zutritt zur Brandwohnung im 1. OG und drangen unter Atemschutz mit einer Löschleitung in die verrauchten Räume ein. Im Zuge der Löscharbeiten wurde eine Frau aufgefunden. Sie wurde in einen rauchfreien Bereich gebracht. Wie jetzt bekannt wurde, erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen.

© Viyana Manset Haber

Zeitgleich wurde der Brand abgelöscht und das Stiegenhaus mit Druckbelüftungsgeräten belüftet. Weitere Wohnungen des Mehrparteienwohnhauses wurden kontrolliert. Gegen 23 Uhr wurde der Einsatz beendet. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.