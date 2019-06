Brand in Wiener Wohnung: Mindestens ein Verletzter

Wien. Am Freitagabend, um etwa 21.30 Uhr brach in einer Wohnung in der Klosterneuburgerstraße 122, im 20. Bezirk, ein Brand aus, wie die Feuerwehr gegenüber oe24 bestätigt. Dabei wurde mindestens eine Person verletzt berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr rückte mit fünf Einsatzautos aus. Die Brandursache ist noch unklar. Ob es noch mehr Verletzte gab, kann die Feuerwehr noch nicht bestätigen – der Einsatz ist noch im Gange.