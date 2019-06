Brand nach Verpuffung in Wohnhaus: 15 Personen evakuiert

Durch eine Verpuffung ist es am späten Montagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus in Wien-Favoriten gekommen. Durch die starke Verrauchung mussten rund 15 Menschen aus dem Gebäude gerettet werden. Die Ursache der kleinen Explosion ist laut Wiener Berufsfeuerwehr unklar.

Eine solche Verpuffung entsteht etwa, wenn jemand ein Benzinfeuerzeug nachfüllt und daneben raucht. In der Wohnung in der Herzgasse in Favoriten wurde durch die Wucht der Explosion die Wohnzimmertür aus der Verankerung gerissen. Daraufhin entstand ein Brand, der sich zunächst vom Wohnzimmer auf das Vorzimmer ausbreitete. Der Wohnungsinhaber, der dabei Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung erlitt, flüchtete.

Dabei ließ er in Panik die Eingangstür offen. Aufgrund dessen breitete sich der Rauch im Stiegenhaus schnell aus. Seine Nachbarn riefen an den Fenstern um Hilfe. Sie wurden mit den Einsatzkräften mit Fluchtfiltermasken ausgestattet, um aus dem siebenstöckigen Gebäude ins Freie gerettet zu werden. Dort kümmerte sich die Berufsrettung um die Menschen. Der Besitzer der Brandwohnung musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Feuer war mit einer Löschleitung unter Atemschutz rasch gelöscht. Der Rauch wurde mit einem Hochleistungslüfter aus dem Gebäude gedrückt. Die Feuerwehr rief für den Einsatz Alarmstufe 2 aus. Gröbere Schäden am Gebäude dürften keine entstanden sein.