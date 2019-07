Brand neben Ex-Flüchtlingsheim in Wien-Döbling

Wien. Donnerstagabend, kurz vor 22.00 Uhr, brach einem ehemaligen Flüchtlingsheim in der Muthgasse in Wien-Döbling ein Feuer aus. Laut Medienberichten soll ein Gestrüpp in der Nähe eines Parkplatzes meterhohe Flammen geschlagen haben. Es sollen auch zwei Detonationen zu hören gewesen sein. Die Feuerwehr konnte innerhalb kurzer Zeit "Brand aus" geben, ist jedoch gegen 22:30 laut Angaben eines Pressesprechers der Wiener Berufsfeuerwehr noch mit einem Löscheinsatzfahrzeug vor Ort gewesen um nachträgliche Kontrollen durchzuführen. Die Brandursache ist zum derzeitigen Informationsstand noch unklar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.