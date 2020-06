Briefkästen für Gastro-Gutscheine aufgebrochen

Seit Montag sendet die Stadt Wien die Gastro-Gutscheine aus. Langfinger schrecken jedoch nicht davor zurück, Briefkästen aufzubrechen, um die Gutscheine zu entwenden.

Dienstag trafen die ersten Gastrogutscheine bei den Wienerinnen und Wienern ein. Sie können ab sofort eingelöst werden. Die Stadt Wien hat in Kooperation mit der Wirtschaftskammer an alle 950.000 Haushalte Gastrogutscheine im Wert von 25 Euro (für Single-Haushalte) und 50 Euro (für Mehrpersonen-Haushalte) per Post verschickt. Rund 40 Millionen Euro fließen damit direkt in die Wiener Gastround Kaffeehaus-Branche.

Bis dato haben sich 2.000 Gastronomie-und Kaffeehausbetriebe für die Gutscheinaktion angemeldet. Stündlich werden es mehr. Besonders hoch ist die Nachfrage in der Inneren Stadt, in der Leopoldstadt, im Alsergrund, in Landstraße aber auch in der Donaustadt. Alle teilnehmenden Unternehmen können im Internet unter wienergastrogutscheinat abgerufen werden. Die Gutscheine selbst sind bis Ende September einlösbar.

Doch scheinbar werden nicht alle Wienerinnen und Wiener die Gutscheine auch erhalten: Auf facebook kursieren bereits Fotos von aufgebrochenen Briefkästen, aus denen Diebe bereits die Gutscheine gestohlen haben. Einige Gutscheine werden schon über Willhaben verkauft.