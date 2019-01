Brutale Home-Invasion in Wien-Favoriten

Bei einer Home-Invasion in Wien-Favoriten sind die Täter alles andere als zimperlich vorgegangen: Eine 82-Jährige wurde gefesselt, ihr 86-jähriger Mann spitalsreif geprügelt, der Hund der Familie mit einer Holzlatte außer Gefecht gesetzt und auch die Tochter mit einem Gummiknüppel attackiert. Die Tat hat sich bereits Ende 2017 ereignet, nun wurden vier Verdächtige ausgeforscht. Alle leugnen.

Zwei Männer waren am 30. Dezember in das Einfamilienhaus eingedrungen. Sie fesselten die Bewohnerin und durchsuchten die Räumlichkeiten. Als der Ehemann und seine Tochter nach Hause kamen, wurden sie von den Räubern mit einem Gummiknüppel bzw. einer Holzlatte attackiert, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der 86-Jährige wurde mit Prellungen und Verdacht auf Armbruch in ein Krankenhaus gebracht, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst auf APA-Anfrage.

Vier Verdächtige ausgeforscht

Aufmerksame Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs gemerkt. Nach umfangreichen Ermittlungen forschten Beamte des Landeskriminalamts Wien zwei mazedonische Staatsbürger (23 und 24 Jahre alt) als Ausführungstäter sowie zwei österreichische Staatsbürger (23 und 34) und eine österreichische Staatsbürgerin (33) als Komplizen aus. Der 24-Jährige wurde in Mazedonien festgenommen und befindet sich nach seiner Auslieferung in einer Justizanstalt in Wien. In der Vernehmung stritt er sein Mitwirken an der Home-Invasion ab, gestand aber einen versuchten und einen vollendeten Einbruch im Dezember 2017.

Sein 23-jähriger Landsmann befand sich weiter auf der Flucht, es wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen. Die beiden festgenommenen männlichen Beitragstäter gestanden bisher nicht bzw. verweigerten die Aussage. Auch die 33-jährige Frau leugnete alle Vorwürfe, sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Insgesamt entstand bei den Verbrechen ein Schaden in der Höhe von rund 4.400 Euro. Es wurden Bargeld, Schmuck, Parfums, Laptops und eine Schusswaffe gestohlen.