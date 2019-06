Brutales Polizei-Video schockt Österreich

Wien. Eine Aktion von rund 100 Klima-Aktivisten, die Freitagnachmittag den Ring bei der Aspernbrückengasse blockiert hatten, dürfte noch ein Nachspiel haben: Ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt mutmaßliche Polizeigewalt gegen einen Demonstranten, der am Boden liegt und von ­einem Beamten mit Glatze bis zu 10 Box-Hiebe verpasst bekommt, während mehrere Kollegen ihn fixieren, alle anderen Polizisten schauen weg, einige rufen: „In die Nieren!“ Der Vorgesetzte sucht und findet schließlich alle Handy-­Benützer, die filmen – worauf das Video abbricht. Trotzdem findet der Film seinen Weg rasch ins Internet.

Polizeisprecher Patrick ­Maierhofer bestätigt, dass man über das Video informiert sei und eine Untersuchung bereits am Laufen sei.

Zu dem Einsatz war es am Rande von „Fridays For Future“ gekommen, nachdem Klima-Ikone Greta Thunberg eine Rede hielt. Dabei kam es auch zu provokanten Aktionen der Demonstranten: Einige hantelten sich an selbst gebauten Gerüsten über die Straße, andere seilten sich von der Aspernbrücke ab. Neben Polizei und Feuerwehr stand auch die Sondereinheit Wega im Einsatz. Laut Polizei hätte sich die Mehrzahl der Teilnehmer gegenüber der Exekutive „nicht kooperativ gezeigt und nicht an den Identitätsfeststellungen mitgewirkt“, weshalb fast alle vorläufig festgenommen wurden ...