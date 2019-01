Bub (10) in Wien von Straßenbahn erfasst - tot

Ein zehnjähriger Bub ist am Dienstag um 14.15 Uhr in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf von einem Zug der Straßenbahnlinie 31 erfasst und durch den Aufprall getötet worden. Auf Höhe der Jane-Tilden-Gasse war das Kind auf offener Strecke über die Gleise gelaufen, teilte Barbara Pertl, Sprecherin der Wiener Linien, mit. Der Straßenbahnfahrer hatte zuvor vergeblich eine Notbremsung eingeleitet.



Mehr Infos in Kürze...