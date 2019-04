Ein neun Jahre alter Bub, der am frühen Montagabend mit seinem Fahrrad auf einem Schutzweg die Gussriegelstraße in Wien-Favoriten überqueren wollte, ist von einem abbiegenden Pkw erfasst und leicht verletzt worden. Das Kind, das in Begleitung seiner Mutter unterwegs war, kam zu Sturz und wurde mit Prellungen ins Spital gebracht.