Burschentrio prügelt auf 15-Jährigen im Prater ein

Drei Jugendliche schlugen auf den Burschen nacheinander ein.

Drei Burschen im Alter von 14 bis 16 Jahren sollen am Freitagabend auf der Jesuitenwiese in der Prater Hauptallee in Wien-Leopoldstadt auf einen 15-Jährigen nacheinander eingeschlagen haben. Polizisten der Inspektion Ausstellungsstraße stellten einen Verdächtigen nach kurzer Verfolgung, einen zweiten Beteiligten erschnüffelten Diensthunde in einem nahen Waldstück.

Der Dritte im Bunde konnte entkommen, ist aber namentlich bekannt, berichtete die Polizei am Samstag. Das Opfer wurde am Tatort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in häusliche Pflege entlassen. Das Trio wurde angezeigt.