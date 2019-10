Café-Mitarbeiter in Wien-Brigittenau verprügelt und schwer verletzt

Wien. Ein 28-jähriger und ein 42-jähriger Mann sollen einen Angestellten eines Cafés in der Hellwagstraße in Wien-Brigittenau durch Tritte und Schläge schwer verletzt zu haben, als dieser am Mittwoch um 6.00 Uhr das Lokal aufsperren wollte. Die Täter flüchteten, kamen aber kurz darauf wieder und wollten Bargeld und Spirituosen stehlen. An einer erneuten Flucht wurden sie aber von der Polizei gehindert.

Nachdem die Täter dafür gesorgt hatten, dass der Mitarbeiter des Lokals ins Spital eingeliefert werden musste, war eine Sofortfahndung zunächst erfolglos. Kurze Zeit später ging erneut ein Notruf von einer Angestellten des Cafés ein - die Täter seien zurückgekommen. Die verängstigte Anruferin war geflüchtet.

Bei den Russen wurden diverse Spirituosen, Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sowie ein Messer sichergestellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach der Einvernahme wurden die beiden Tatverdächtigen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.