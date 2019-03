Conny Westenthaler (22) jobbt nach einem England-Aufenthalt derzeit am Flughafen Wien – jetzt will die Tochter von Ex-Politiker Peter Westenthaler aufs Show-Parkett. Die g’standene Favoritnerin kandidiert als eine der Top-Favoritinnen bei der Wahl zur Miss Vienna, die am 25. April im Club Schwarzenberg über die Bühne gehen wird. Sie schaut mit ihrem Vater gerne Fußball und kann fast alle RAF-Camora-Texte auswendig.

Miss-Wahl live auf oe24.tv: Donnerstag, 25. April, 20.15 Uhr