Corona: 4 Kinder in Quarantäne-Station

13 Personen können zwar aufatmen, müssen aber noch in Quarantäne bleiben.

Wien. Mit Spannung wurden die Ergebnisse aus dem Wiener AKH erwartet. Jetzt herrscht Gewissheit: Auch die sechs Heimkehrer, die am Sonntag in Wien gelandet sind, wurden negativ auf das Corona-Virus getestet – wie die sieben Rückkehrer der Vorwoche. Das teilte Michael Ambros vom Gesundheitsdienst der Stadt Wien auf ÖSTERREICH-Anfrage mit. Und fügt hinzu, dass die Personen aber noch aus Sicherheitsgründen in isolierten Spezialwohnungen bleiben müssen.

Schwere Zeit. 11 von ihnen befinden sich an unterschiedlichen Orten in Wien und ein Ehepaar absolviert die Quarantäne in Klagenfurt. Unter den 11 Personen sind vier ­Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter.

Die komplizierte Anreise aus China über eine Militärbasis in Großbritannien, der Flug mit einer Sondermaschine von Berlin nach Wien sowie die vielen Gesundheitschecks sind vor ­allem für die jungen Patienten belastend. Drei Kinder müssen noch 12 Tage in Quarantäne bleiben, ein Kind noch eine Woche. In dieser Zeit werden noch weitere Tests vorgenommen, um auf Nummer sicherzugehen.