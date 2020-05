Corona-Chaos: Eltern-Aufstand im Kindergarten

Die Sperre des Kindergartens ist aufgehoben, aufgesperrt wird frühestens am Freitag.

Liesing. Nach dem Auftreten des ersten Corona-Falls in einem Wiener Kindergarten herrscht seit Tagen Chaos, schlugen die Eltern dieser Einrichtung der Wiener Kinderfreunde Alarm: „Wir hängen in der Luft, es gibt keinerlei Krisenmanagement von der MA 15 und keine klaren Ansagen“, so ein erboster Vater in einer E-Mail an ÖSTERREICH.

„Meine Tochter ist corona-negativ. Aber auf Fragen, ob man in Quarantäne muss, bekommt man die Aussage der MA 15, dass es gut wäre, wenn das Kind daheimbleibt. Das ist so gut wie schmecks. Wo endet das Chaos?“, beschwert sich der Wiener stellvertretend für viele andere Eltern.

Zwei Fälle. Es wurden ja zwei Kindergruppen isoliert, nachdem eine Helferin – verheiratet mit einem der infizierten Leiharbeiter der Post – und ein Kind, das freilich keinerlei Symptome zeigte, positiv getestet wurden. Seit gestern ist klar: Alle anderen 35 getesteten Kinder sind nicht mit dem Virus infiziert. „Wir haben zwei Schreiben an alle Eltern gerichtet und alle telefonisch verständigt. Warum es da Aufregung gibt, ist unklar“, zeigt man im Krisenstab wenig Verständnis für die Kritik.

Sperre aufgehoben. Am Nachmittag kam dann vom Krisenstab doch noch eine positive Nachricht: „Die Gesundheitsbehörde hat mit sofortiger Wirkung die Sperre des Kindergartens in der Carlbergergasse aufgehoben.“

Öffnung erst Freitag. Alle Probleme gelöst? Mitnichten. Denn die Mitarbeiter haben noch gültige Quarantänebescheide und dürfen gar nicht arbeiten.

Kinderfreunde-Inspektorin Verena Haider erklärt gegenüber ÖSTERREICH: „Wir haben am Montag gegen 17 Uhr telefonisch erfahren, dass alle weiteren Ergebnisse vorliegen und negativ sind. Die Sperre ist damit behördlich aufge­hoben, ein Schreiben der MA 15 wird umgehend an alle Eltern versendet, sobald wir es erhalten haben. Sobald die Absonderungsbescheide ablaufen, spätestens Freitag, werden wir den Kindergartenbetrieb wieder aufnehmen.“