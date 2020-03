Corona-Verdacht in Volksschule Wittelsbachstraße

Im zweiten Wiener Gemeindebezirk befinden sich derzeit 8 bis 9 Mädchen einer Volksschule in häuslicher Quarantäne.

Wien. In der Volksschule in der Wittelsbachstraße gibt es derzeit Corona Alarm. 8- 9 Mädchen befinden sich in häuslicher Quarantäne und dürfen derzeit nicht am Unterricht teilnehmen.Die Kinder hatten letzte Woche an einem Workshop zum Thema Fortbildung im Internet teilgenommen. Der Vortragende dürfte sich nach ersten Informationen mit dem Virus infiziert haben. Als Präventivmaßnahme um weitere Ansteckungen zu vermeiden hat das Gesundheitsamt der Stadt Wien die Testung der betroffenen Schüler angeordnet.