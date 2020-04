Corona-Verstöße: Drei Festnahmen in Wien

54-Jähriger widersetzte sich und verletzte Beamte

Drei Männer haben sich am Freitagnachmittag in Wien-Meidling nicht an die wegen der Coronavirus-Pandemie geltenden Ausgangsbeschränkungen gehalten und wurden daraufhin von der Polizei kontrolliert. Sie waren alle drei unkooperativ, zwei Österreicher wurden festgenommen. Ein 54-Jähriger leistete bei der Festnahme gewaltsamen Widerstand und verletzte einen Beamten, berichtete die Polizei am Samstag.

Zwei Polizisten waren kurz nach 14.00 Uhr auf die drei Männer aufmerksam geworden, die sich Am Schöpfwerk ohne den erforderlichen Mindestabstand von einem Meter aufhielten. Alle drei zeigten sich unkooperativ. Ein 60-Jähriger war trotz mehrfacher Ermahnung aggressiv, weshalb ein Beamter die Festnahme aussprach. Der 54-Jährige widersetzte sich seiner Festnahme, ein Beamter erlitt dadurch eine Knieverletzung und musste vom Dienst abtreten, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der 54-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen. Alle drei Männer wurden nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt.