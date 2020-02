Coronavirus: Bisher 30 Tests nach Verdachtsfällen

Der Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) warnt: Die Grippe sei derzeit das größere Gesundheitsproblem in Österreich.

Österreich gehe beim Thema Coronavirus in Absprache mit der WHO und den europäischen Gesundheitsbehörden einen sehr vorsichtigen und aufmerksamen Kurs ohne Panikmache, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag in einer Aussendung. Von bisher 30 Tests bei Verdachtsfällen sei keiner positiv gewesen.



"Mittlerweile wurden nach Verdachtsfällen bereits 30 Personen getestet, alle bisherigen Untersuchungen waren in Österreich erfreulicherweise negativ, es liegen also bisher in Österreich keine belegten Erkrankungsfälle vor. Aktuell sind mit heute (Samstag; Anm.), 10.00 Uhr, fünf Verdachtsfälle in Überprüfung. Ganz anders die Situation bei der Grippe und grippeähnlichen Erkrankungen: Mittlerweile geht die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bereits von 149.000 Erkrankungen an Grippe und grippeähnlichen Erkrankungen in Österreich aus. Mein Appell ist deshalb, auch jetzt Anfang Februar, sich impfen zu lassen. Die Impfung macht auch während der Grippesaison Sinn."



Erkrankten sei zu empfehlen, bei hohem Fieber den Arzt zu kontaktieren. Sie sollten zu Hause bleiben.



Zur bevorstehenden Rückkehr von sieben Österreichern aus Wuhan sagte Anschober: "Auch die Rückkehr von sieben ÖsterreicherInnen aus der Krisenregion wird aktuell professionell vorbereitet. Auch hier steht die Sicherheit im Mittelpunkt: Von einer Testung bis zur medizinischen Beobachtung."