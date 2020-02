Coronavirus: Sechs Heimkehrer alle negativ getestet

Wie die sieben Rückkehrer vor einer Woche wurden die sechs Heimkehrer von der Wiener Rettung ins Hygienezen­trum der Stadt Wien nach Simmering gebracht

Erschöpft, aber glücklich. Sonntag um 14.30 Uhr landeten in Wien-Schwechat in einer Maschine der Tyrol Air Ambulance jene sechs Österreicher, die in Etappen aus der Corona-Katastrophenzone in Wuhan ausgeflogen wurden. Eine britische Maschine brachte die Heimkehrer zuerst gemeinsam mit Briten und 20 Deutschen auf eine Militärbasis nach Großbritannien. Dort mussten sie und die Deutschen zwei Stunden auf den Weiterflug mit einer Sondermaschine der deutschen Luftwaffe nach Berlin-Tegel warten.

Sturm zu stark: Corona-Flieger startete später

Hygienezentrum. Die Maschine konnte wegen des heftigen Sturms über Großbritannien vorerst nicht starten. Die letzte Etappe von Berlin-Tegel nach Wien-Schwechat absolvierten die junge Mutter und ihre drei Kleinkinder sowie der Kärntner IT-Wissenschaftler und seine chinesische Frau nach Wien. Wie die sieben Rückkehrer vor einer Woche wurden die sechs Heimkehrer von der Wiener Rettung ins Hygienezen­trum der Stadt Wien nach Simmering gebracht. Hier wurden erste Proben genommen: Nasen-, Gaumen- und Rachenabstrich. Diese wurden im Wiener AKH analysiert. Wie sich jetzt herausstellte, sind alle Tests negativ, teilt Michael Ambros vom Gesudnheitsdienst der Stadt Wien (MA15) auf ÖSTERREICH-Nachfrage mit.

Zwei Wochen. Danach müssen die Heimkehrer für 14 Tage in Quarantäne. Die Mutter und ihre Kleinkinder werden diese in Spezialwohnungen in Wien absolvieren, der Kärntner und seine Frau in Klagenfurt.

Kärntner IT-Experte & seine Frau aus Wuhan evakuiert

Der 31-jährige Kärntner Informatiker D. W. arbeitete zuletzt an der Universität von Wuhan.

Klagenfurt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, die ebenfalls an der Uni in Wuhan in China engagiert war, wurden die beiden jetzt in Wien-Schwechat von den Kärntner Gesundheitsbehörden übernommen und nach Klagenfurt gebracht. Sie werden dort ihre 14 Tage in Quarantäne abwarten müssen.

Computerexperte. W., ein Wissenschaftler, studierte zuerst in Klagenfurt. Danach wechselte er an die Universität nach Edinburgh, absolvierte sein Master-Studium. Jetzt arbeitete er an der Universität in Wuhan in China. Die 11-Millionen-Stadt Wuhan gilt als Epizentrum der Corona-Katastrophe.

