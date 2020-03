Coronavirus: WHO stuft Verbreitung als Pandemie ein

Virus hat sich inzwischen in 115 Länder ausgebreitet – 246 Fälle in Österreich.

Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus nun als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Tedros kritisierte dabei fehlendes Handeln durch die Staaten weltweit. "Wir haben die Alarmglocken laut und deutlich geläutet", erklärte der WHO-Chef.

Nach Angaben der WHO hat sich das Virus inzwischen in 115 Länder ausgebreitet, fast 4.300 Menschen sind gestorben. "Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen und Wochen die Zahlen weiter ansteigen werden", sagte Tedros. In den vergangenen beiden Wochen hätten sich die Fallzahlen außerhalb Chinas verdreizehnfacht, die Zahl der betroffenen Staaten verdreifacht. "Alle Länder können den Verlauf dieser Pandemie noch ändern", betonte der 55-Jährige. "Findet, isoliert, testet und behandelt jeden Fall und geht jeder Spur nach."

"Dass wir die Situation nun als Pandemie bezeichnen, ändert nichts an der Beurteilung der WHO hinsichtlich der Bedrohung durch dieses Virus", betonte Tedros. "Es ändert auch nichts daran, was die WHO macht. Und es ändert auch nichts daran, was die Länder tun sollten."

Es gibt keine offiziellen Kriterien der WHO, ab wann ein Krankheitsgeschehen als Pandemie einzuordnen ist. Landläufig wird darunter eine Krankheit verstanden, die sich unkontrolliert über Kontinente hinweg ausbreitet.

Das neue Coronavirus Sars-CoV-2 wurde im Dezember erstmals in China entdeckt und hat sich seitdem über den Globus verbreitet. In Europa ist vor allem Italien von dem Ausbruch betroffen.

246 Fälle in Österreich

Österreich-weit. 246 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium Mittwochnachmittag (Stand 15.00 Uhr) bekannt. Vier an Covid-19-Erkrankte sind inzwischen wieder genesen (je zwei in Tirol und Wien). Insgesamt wurden bisher 5.362 Personen im Land auf eine mögliche Ansteckung getestet.

In Wien sind mittlerweile mit 50 die meisten Fälle bekannt. In Niederösterreich gab es vorerst 45 Fälle, in der Steiermark 18, in Tirol 37, in Oberösterreich 28, in Salzburg elf, im Burgenland vier, in Vorarlberg zwölf und in Kärnten einen Fall. Laut Johns Hopkins Universität wurden weltweit 121.124 Corona-Erkrankte registriert.

Anschober: Sozialkontakte reduzieren

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, Sozialkontakte möglichst zu reduzieren. Ein "großer Teil" der Lösung sei die Bevölkerung selbst, sagte er nach dem Ministerrat. Angesichts der Fallzahlen sagte er, man sehe "eine schrittweise signifikante Steigerung in den letzten Tagen". Die am Vortag präsentierten teils einschneidenden Maßnahmen seien "nur Teil der Lösung", betonte der Minister. Alle würden mit ihren Sozialkontakten entscheiden, "ob wir diese Ansteckungskette reduzieren können". Denn: "Ein Viertel weniger Sozialkontakte bedeutet nahezu eine Halbierung des Ansteckungsrisikos." Gefragt nach den erwarteten Schulschließungen, bat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) noch um etwas Geduld: "Bitte um Verständnis, geben Sie uns noch ein paar Stunden", verwies er auf die am Nachmittag anstehenden Gespräche mit den Landeshauptleuten und den Sozialpartnern. "Wir werden sie am späten Nachmittag informieren" - und zwar in der für 16.30 Uhr angesetzten Pressekonferenz. "Wir werden eine ausgewogene Lösung präsentieren" - um sicherzustellen, dass das öffentliche Leben weitergehen könnte. So müsse man u.a. sicherstellen, dass Eltern, die in unersetzbaren Jobs arbeiten (etwa Polizei oder Medizin) trotz Schulschließungen weiterhin arbeiten können. Es gehe um die Reduktion der sozialen Kontakte, die Schulen seien dabei "ein ganz wesentlicher Schritt", so der Kanzler. Anschober rief die gesamte Bevölkerung zur Teilnahme an den Präventionsmaßnahmen auf: Es gehe um "ein Mitmachen weit über das hinaus, was wir verordnet haben. Es geht um eine Bewegung des Zusammenhalts." Die besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen müssten vor Ansteckung geschützt werden - Menschen über 70 Jahre sowie jene mit starken Vorerkrankungen. "Es geht um Solidarität" "In Wirklichkeit geht es um Solidarität", rief der Gesundheitsminister auch die nicht Gefährdeten dazu auf, die Kontakte zu reduzieren. Und angesichts zahlreicher Rückmeldungen aus der Bevölkerung (etwa, dass bereits auf Feste verzichtet werde) ortete Anschober auch Verständnis und Mithilfe: "Es ist etwas im Entstehen wie ein neues 'Team Österreich'." Gefragt danach, dass das Land Salzburg pensionierte Ärzte aktiviert, sagte Anschober, er halte diesen Schritt für "gut und richtig". Dies sei eine gute Maßnahme, um sich anzusehen, wie derartiges funktioniere. "Wir brauchen möglicherweise in einer akuteren Situation diese Mitarbeiterinnen." An der personellen Grenze seien die Krankenhäuser derzeit aber noch nicht, beruhigte der Ressortchef, davon sei Österreich noch "ein gutes Stück" entfernt. Die Sorge sei derzeit vielmehr, dass einzelne Abteilungen durch Erkrankungsfälle gefährdet sein könnten. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) warb um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen. "Ich glaube, dass wir uns das nicht leicht gemacht haben". Man wisse nie, wann der richtige Zeitpunkt ist für drastische Maßnahmen. "Ganz am Schluss weißt du nie, ob es auf die Minute richtig war. Ich halte es für außerordentlich sinnvoll, wie die Zeitpunkte gewählt wurden", betonte er. Ziel sei, die Beschleunigung der Ausbreitung zu reduzieren, "daher diese Maßnahmen". In seinem Beamtenministerium habe er Verhaltens-Richtlinien herausgegeben, berichtete Kogler. Es gelte, die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zu schützen. Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hofft auf die Mitarbeit der Bevölkerung: "Jeder kann durch kleine Einzelschritte dazu beitragen." Auch er und seine Familie würden nun auch auf das wochenendliche familiäre Zusammentreffen mit seinen Eltern verzichten, verwies er auf ein persönliches Beispiel. Es gelte, "die Familie zu schützen".

Hacker: Vier Intensivpatienten in Wien

In Wien gibt es derzeit vier Intensivpatienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Das teilte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch vor Journalisten fest. Insgesamt befinden sich aktuell zwölf Patienten in diversen Krankenhäusern. Rund 40 Erkrankte sind in häuslicher Behandlung, ergänzte Hacker. Rund 400 Personen seien isoliert.