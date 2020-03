Coronavirus: Zahl der Infizierten in Österreich verdoppelt

Zwei Touristen und zwei Wiener gestern positiv getestet. 200 Tiroler Mitarbeiter einer deutschen Firma stehen unter Quarantäne.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist am Wochenende in Österreich weiter angestiegen. Nachdem am Samstag die Fälle einer Steirerin und eines niederösterreichischen Paares bekannt wurden, sind am Sonntag vier weitere Erkrankte in Wien publik geworden. Somit beläuft sich die Zahl der Infizierten in Österreich auf insgesamt 14.

Nächste Woche entscheidend

Damit hält man aktuell bei acht Covid-19-Erkrankten in Wien, je zwei in Tirol und Niederösterreich und je einem in Salzburg und in der Steiermark. Österreichweit wurden bis Sonntagvormittag laut Gesundheitsministerium bereits 1.826 Tests durchgeführt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erwartet, dass die nächste Woche zu einer entscheidenden Woche der Weichenstellung über die Weiterentwicklung der Ausbreitung wird.

In Italien infiziert

Die am Sonntag bekannt gewordenen Betroffenen würden allerdings allesamt eine „leichte Symptomatik“ zeigen, hieß es aus dem Krankenanstaltenverbund (KAV). Die Frau aus der Bundeshauptstadt war vor Kurzem von einer Reise aus Mailand zurückgekehrt. Wo sich der Wiener angesteckt hat, ist noch nicht klar. Im Ausland sei er laut KAV nicht gewesen. Den beiden infizierten Einheimischen geht es gut. Sie hatten sich unabhängig voneinander an den Ärztefunkdienst gewandt und sind derzeit in ihren Wohnungen. Eine Verlegung in ein Spital sei nicht nötig ­gewesen.

© ÄRZTEKAMMER WIEN/BERNHARD NOLL Spezialteams nehmen Abstriche bei Verdachtsfällen.

Deutsche Touristen

Die deutschen Touristen hatten vor ihrer Reise nach Wien an einer Karnevalsveranstaltung in ihrer Heimat teilgenommen und dürften sich dort infiziert haben. Laut KAV hatten die Deutschen dort Kontakt zu einer Person, bei der eine Infektion bereits seit Längerem feststeht. Als sich bei ihnen erste Krankheitssymptome zeigten, ließen sie sich in der Bundeshauptstadt testen.

200 Tiroler

In Tirol stehen seit Sonntag 200 Personen aus dem Außerfern unter Quarantäne in ihren Heimen. Bei ihnen handelt es sich um Mitarbeiter der Firma DMG Mori im deutschen Pfronten. In dem Unternehmen wurde ein Mitarbeiter positiv auf das ­Coronavirus getestet.

