Crash im Morgenverkehr: Polizeiauto kracht in Pkw

Montagvormittag kam es am Schwarzenbergplatz zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Polizeiauto und einem Pkw.

Wien. Bei einem schweren Verkehrsunfall im Morgenverkehr am Schwarzenbergplatz in der Wiener City ist ein Polizist leicht verletzt worden. Ein Streifenwagen und ein schwarzer Opel kollidierten am Montag um ca. 9 Uhr im Bereich der Lothringerstraße. Dabei löste sich der Airbag im Polizeiauto und verhinderte wohl Schlimmeres.

Das Polizeiauto wurde auf der linken Frontseite beschädigt. Der Fahrer des Opels fuhr gegen einen Ampelmast. Dabei entstand am Opel ein Totalschaden. Die Bergungsarbeiten übernahm die Berufsfeuerwehr Wien, die mit einem Fahrzeug vor Ort war. Die Unfallursache wird derzeit geklärt. (lae)

