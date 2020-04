Die Feuerwehr bekämpft den Brand unter Atemschutz.

Wien. Am Freitagnachmittag geriet eine Dachterrasse in der Sonenfelsgasse im ersten Bezirk in Wien in Brand. Die Feuerwehr wurde um 15.45 Uhr alarmiert und löscht derzeit noch den Brand, wie der Feuerwehrsprecher gegenüber oe24 berichtet.

Laut ersten Angaben musste das Haus nicht evakuiert werden. Die Feuerwehr ist mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz. Mit Dabei ist auch ein Fahrzeug mit Drehleiter.