Das Porno-Filmfestival erregt vor allem die FPÖ

Das zweite Wiener Porno-Filmfestival läuft noch Sonntag und Montag in ausgewählten Wiener Programmkinos. Es zeigt explizit nicht Mainstream-Pornos, sondern hat sich der höheren Aufgabe verschrieben zu beweisen, dass Pornos mehr als eine Masturbationsvorlage sein sollen.

So weit, so unaufregend. Klubchef Toni Mahdalik erregt das dennoch. Er bereitet eine Anfrage an Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) vor und mutmaßt, dass aus dem Topf zur freien Vergabe für Film-Festivals öffentliches Geld in das Festival floss: „Kaup-Hasler kann bis zu 50.000 Euro frei vergeben. Auch über andere geförderte Vereine kann Geld geflossen sein, das hochgeistige Events wie „Please fuck me“ und eine ,erotische Rätselrallye‘ ­finanziert.“ (gaj)