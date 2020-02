Das ist Wiens Coronavirus-Notfallplan

Abnahme von Abstrichen, Untersuchung und im Fall von positivem Befund weitere Betreuung daheim - Ärztekammerpräsident: 'Am besten ist man zuhause aufgehoben'.

Wien. Die Wiener Behörden haben am Freitag einen Notfallplan für die Bundeshauptstadt im Umgang mit dem Coronavirus vorgestellt. Der Ärztefunkdienst, bisher in den Nächten zur Betreuung von Patienten unterwegs, wird nunmehr auch am Tag zur Verfügung stehen, sagte der Wiener Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Die Zahl der bestätigten Wiener Fälle lag unverändert bei drei.

Patienten mit einer bestätigten Infektion, die eine leichtere Symptomatik aufweisen, sollen zuhause betreut werden. Der Ärztefunkdienst werde potenziell Betroffene daheim besuchen, Abstriche nehmen, Untersuchungen machen und auch bei positivem Befund auf das Coronavirus die Patienten dann weiter in ihren eigenen vier Wänden versorgen.

Glücklicherweise verlaufe die Erkrankung bei einer überwiegenden Mehrheit der Betroffenen leicht, "das heißt man bleibt mit einer leichten Krankheit zuhause und wird dort betreut", sagte Szekeres. "Am besten ist man zuhause aufgehoben."