Das ist der "coolste" E-Scooter-Fahrer Wiens

Wien. Diese Variante kannten viele noch nicht: Am Freitagnachmittag fiel ein besonders geschickter E-Scooter-Fahrer bei einem Balance-Akt mit zwei Fahrgeräten auf. Dabei dürfte es sich um einen geübten Scooter-Einsammler handeln, wie im Netz spekuliert wird. Sie verdienen sich mit dem Zusammentragen des fahrbaren Untersatzes ein paar Euro dazu. Laden sie die Geräte auch auf, nennt man sie "Juicer".

Viele Einsammler fahren gar mit vier bis fünf Scootern aufgestapelt durch die Stadt. Dass jemand aber mit zwei elektrischen Rollern fährt, ist eine neue Variante. Ein User machte den Schnappschuss und stellte ihn in die "Radfahren in Wien"-Gruppe. Das Foto wurde danach häufig kommentiert.

Foto lässt Netz ausflippen

"Manspreading", schreibt ein User mit einem lachenden Smiley dazu, in Anlehnung an die kürzlich präsentierte Broschüre der Wiener Linien gegen Manspreading. "Like a Boss", schreibt ein anderer.

"Das ist doch Jean-Claude van Damme", will ein User erkennen. Daraufhin nimmt sich jemand die Zeit und macht eine Fotomontage des "coolsten" E-Scooter-Fahrer Wiens.

"Jetzt ist es Chuck Norris", antwortet jemand süffisant darauf.