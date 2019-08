Das sagt die Polizei

Wien. Donnerstagnachmittag kam es zum Horror-Crash: Bei einer Kollision zwischen einem Polizeiwagen auf Einsatzfahrt mit einem Jaguar wurden die Fahrzeuge auf eine Fußgängerin geschleudert. Die 35-jährige Frau verstarb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort.

Die folgende Stellungnahme gab die Polizei nach dem Unfall ab:

Nach ersten Erhebungen kam es am heutigen Tag im Zuge einer Ein-satzfahrt eines Polizeifahrzeuges im Bereich des Verteilerkreises zu einem Verkehrsunfall. Die Beamten befanden sich auf der Zufahrt zu einem Einsatz und fuhren mit Blaulicht die Favoritenstraße stadtein-wärts. Als sie den Verteilerkreis überqueren wollten, kam es im Kreu-zungsbereich zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. In weiterer Folge wurden beide Fahrzeuge zur Seite geschleudert und es kam zu einer Kollision mit einer Fußgängerin. Die 35-Jährige wurde durch den Zusammenstoß so stark verletzt, dass sie noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen ist. Die beiden Beamten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht.