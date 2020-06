Dealer wollte sich mit Drogen von Festnahme freikaufen

Der 18Jährige bot in Folge dem Polizisten an, das Suchtmittel sowie sein Bargeld an sich zu nehmen, dafür aber von einer weiteren Anhaltung abzusehen.

Wien. Gestern bemerkte der Grätzlpolizist der Polizeiinspektion Hufelandgasse verdächtigen Geruch nach Marihuana in einem Stiegenhaus eines Büro- und Einkaufsgebäudes, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Vor Ort ertappte er einen Mann (18, Österreich), der gerade im Begriff war, Marihuana abzuwiegen und einzusackeln. Der 18Jährige bot in Folge dem Polizisten an, das Suchtmittel sowie sein Bargeld an sich zu nehmen, dafür aber von einer weiteren Anhaltung abzusehen. Der Grätzl-Beamte musste die Anhaltung mit Körperkraft fortsetzen, da sich der 18-Jährige entfernen wollte.

Der junge Mann attackierte in Folge die unterstützenden Polizeikräfte und schlug hierbei einem Polizisten mit dem Ellenbogen gegen den Kopf. Im Gewahrsam des Festgenommenen befanden sich über 5.300 Euro an Bargeld, Suchtgiftwaagen und Marihuana. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der 18-Jährige wurde wegen des gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels, Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie wegen der Anstiftung zum Missbrauch der Amtsgewalt angezeigt. Er befindet sich in Haft.