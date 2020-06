Demo-Bilanz: Zwei Festnahmen und verletzter Polizist

Wie die mit mehreren hundert Beamten im Einsatz stehende Polizei mitteilte, wurde ein Polizist verletzt.

Wien. Freitagabend kam es erneut zu Ausschreitungen bei einer von Türken gestörten Kurden-Demonstration in Wien-Favoriten. Laut Polizei wurde einer von mehreren hundert im Einsatz stehenden Beamten verletzt. Zwei Personen wurden festgenommen. Die Demonstration wurde gegen 22 Uhr am Wiener Hauptbahnhof aufgelöst. Die Polizei hatte ihr Aufgebot im Laufe des Abends aufgestockt, um die Demonstration von Kurden und linken Aktivisten zu schützen. Über dem Viertel kreiste auch permanent ein Polizeihubschrauber. Wie es gegenüber der APA hieß, hätten Gegendemonstranten immer wieder versucht, in kleineren Gruppen von der Seite in die Versammlung einzudringen.

© viyana manset haber

© viyana manset haber

© viyana manset haber

Bei den Provokateuren dürfte es sich wie bereits am Donnerstag um Mitglieder der faschistischen türkischen Gruppierung "Graue Wölfe" gehandelt haben. Es seien Böller eingesetzt worden, auch Flaschen flogen durch die Luft. Auch der verbotene türkische "Wolfsgruß" war zu sehen. Ihr Ziel dürften abermals kurdische Aktivisten gewesen sein, die gegen 21.30 Uhr laut Polizei abzogen. In der Menge wurde auch Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) gesichtet.

© viyana manset haber

Die Demonstration endete nach rund vier Stunden am Hauptbahnhof, wohin sich die Kundgebung bewegt hatte. Von dort schickte die Polizei die Demoteilnehmer in Kleingruppen nach Hause. Wie es von der Polizei hieß, ist für den heutigen Samstag 17.30 Uhr bereits die nächste Demonstration angekündigt.