Demoliert Pendler-Hasser Autos in Wien-Donaustadt?

In der Nähe des Kagraner Platzes in Wien-Donaustadt wurden in der Nacht auf Samstag zahlreiche Autos demoliert. Polizei-Sprecher Paul Eidenberger bestätigt gegenüber oe24, dass gleich elf Autos beschädigt wurden. Betroffen sind parkende Autos am langen Felde unweit des Kagraner Platzes. Ein unbekannter Täter hat die Scheiben der Autos eingeschlagen, entwendet wurde allerdings nichts.

© Viyana Manset Haber

Da viele der betroffenen Autos ein niederösterreichisches Kennzeichen besitzen, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um einen Pendler-Hasser handeln könnte. Der Täter könnte aus Ärger, dass Pendler den Anrainern die Parkplätze wegnehmen, gehandelt haben. Dies konnte die Polizei vorerst aber nicht bestätigen. Die Parksituation in Wien-Donaustadt ist angespannt. Im 22. Bezirk gibt es derzeit noch kein Parkpickerl.