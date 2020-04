Dieb droht Detektiv: 'Ich stech' dir die Augen aus'

Raub vereitelt: Verdächtiger versteckte sich in Ottakring hinter Telefonzelle

Ein in einem Lebensmittelgeschäft ertappter Dieb hat am Samstag in Wien-Ottakring mit einem Detektiv gerangelt. Dabei soll der Verdächtige seinem Kontrahenten gedroht haben, ihm mit einem Schlüssel die Augen auszustechen. Der 52-Jährige wurde von Polizisten in einem Park festgenommen.

Die Auseinandersetzung zwischen dem Dieb und dem Detektiv (28) eskalierte auf der Wilhelminenstraße. Zeugen verständigten die Polizei wegen einer Rauferei. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter versteckte sich in einem Park hinter einer Telefonzelle - vergeblich.

Im Bezirk Landstraße hatte eine Zivilstreife am Samstagnachmittag einen Mann beobachtet, der am Heumarkt einer Frau die Handtasche entreißen wollte. Der 45-Jährige wurde am Tatort festgenommen. Das Opfer blieb unverletzt, allerdings ging das Mobiltelefon der Frau zu Bruch.