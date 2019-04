Dieb stahl am helllichten Tag 14.000-Euro-Vase

Der Mann dürfte am vergangenen Mittwoch zwischen 10.00 und 18.00 Uhr in das Geschäft in der Nähe des Graben gekommen sein und in einem unbeobachteten Moment den etwa 120 Jahre alten Kunstgegenstand mitgenommen.

Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wurde der Diebstahl erst später bemerkt. Bei der Vase handelt es sich um ein mundgeblasenes, reduziertes und irisierendes Stück, das von der Firma Loetz in der Reihe "Phänomen Genre" hergestellt wurde. Der Wert der Vase wurde mit 14.000 Euro beziffert.