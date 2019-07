Diebstahl in Wiener Moschee: Video zeigt Vorfall

In einer Moschee in Wien-Meidling wurde am gestrigen Dienstag ein Diebstahl begangen. Ein Unbekannter verschaffte sich gegen 20 Uhr Zutritt in die Moschee und stahl die Spendenbox.

© Viyana Manset Haber

Spendenbox in Moschee gestohlen

Das Albanische Kulturvereinszentrum hat auf Facebook ein Überwachungsvideo veröffentlicht. Darauf sieht man, wie der Mann im Flur der Moschee die Spendenbox entwendet. Der Verein bittet dabei um Hinweise über den Diebstahl. Von einer Anzeige bei der Polizei wurde vorerst abgesehen.