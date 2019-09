Disco-Gast wollte Polizist Waffe entreißen

Es war schon halb sieben Uhr in der Früh nach der Mikki-Maus-Klub-Nacht in der Hip-Hop-Location Vie i Pee in der Waldsteingartenstraße im Prater: Nach einer Auseinandersetzung mehrerer junger Männer, für die die Nacht offenbar nicht so erfolgreich verlaufen sein dürfte, wurde die Polizei gerufen, um zu schlichten bzw. die Gemüter zu beruhigen. Dabei verhielt sich ein angebliches, mit Sicherheit aber ziemlich betrunkenes Prügelopfer laut Ermittlern von Anfang an laut, aggressiv – und unkooperativ.

Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund soll der 26-jährige Iraner auf die Dienstwaffe eines Beamten gegriffen und versucht haben, sie aus dem Holster zu ziehen. Das konnte jedoch mit großer Mühe verhindert werden. Nur mit der Anwendung von Körperkraft konnte der heftig um sich schlagende Angreifer fest­genommen werden. Dabei wurde ein Polizeibeamter am rechten Unterarm verletzt. Der Iraner wurde angezeigt.