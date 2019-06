Bisher wurde vermutet, dass möglicherweise eine kaputte Therme zu der Kata­strophe im 4. Bezirk geführt hat – als es Mittwoch kurz vor 17 Uhr im Wohnhaus Schäffergasse 10–12 einen Tuscher machte, der in halb Wien zu hören war. Minuten später waren auf Twitter die ersten Fotos und Videos zu sehen, bei denen man den Eindruck bekam, dass man sich mitten in einem Kriegsgebiet befindet.

Betroffene Stiege muss abgerissen werden

Fazit der Explosion, von der bald niemand mehr glaubte, dass sie nur auf ein defektes Gerät zurückzuführen sei: zwei Tote, 15 zum Teil Verletzte, ein Opfer auf der Intensivstation, und die direkt betroffene Stiege der Wohnanlage wird laut erster Begutachtung abgerissen werden müssen. Die unmittelbar angrenzenden und das vis-à-vis gelegene Gebäude sind nicht einsturzgefährdet, aber derzeit nicht bewohnbar.

Bei der Frage nach der Ursache stehen die Brandermittler vor einem Rätsel, wobei der leitende Beamte in mehreren Interviews bereits angedeutet hat, dass er nicht ausschließen könne, dass hier jemand an der Leitung hantiert und die Detonation, etwa in selbstmörderischer Absicht, herbeigeführt haben könnte.

Leiche des männlichen Opfers völlig entstellt

Parallelen zu einer ähnlichen Katastrophe 2014 auf der Hütteldorfer Straße tun sich auf, als ein 19-Jähriger aus Liebeskummer seinen Gasherd manipulierte und das halbe Haus in die Luft sprengte. Er selbst starb (mit einem Feuerzeug in der Hand), 14 Nachbarn wurden schwer verletzt.

Im aktuellen Fall wurde eine bis zur Unkenntlichkeit entstellte Leiche – vermutlich des 22-jährigen, zuletzt arbeitslosen Kochs Daniel S. – so nahe am mutmaßlichen Epizen­trum der Katastrophe gefunden, dass eine DNA-Untersuchung notwendig ist, um herauszufinden, ob er es ist. Die Hinterbliebenen hoffen, dass sich der furchtbare Verdacht, wonach eine Verzweiflungstat zur Explosion führte, nicht erhärtet.

Daniel S. gilt offiziell als vermisst, dürfte aber der Tote sein

Mutter starb, ihre Söhne überlebten

Die gebürtige Serbin Ana B. wurde unter den einstürzenden Wänden begraben.

Die 29-jährige Kleinunternehmerin und Hausmeisterin hatte keine Chance. Wie die Spurenlage und die Aussagen ihrer Kinder zeigen, wurde die zwei­fache Mutter völlig von den Ereignissen überrascht – sie versuchte, sich in einem Zimmer unter Möbeln in Sicherheit zu bringen, und konnte nur noch hoffen, dass wenigstens ihre Söhne es von alleine schaffen würden, als die Welt über ihr zusammenbrach.

Wunder. Tatsächlich kam es in der Wohnung zu einem kleinen Wunder: Der zwölfjährige Sohn von Ana B. saß vor dem Fernseher, sein kleines Brüderchen war am Klo. Als der TV-Apparat plötzlich zu rollen anfing und ein ohrenbetäubender Knall folgte, rannte der Schüler zur Toilette, schnappte den Bruder und rannte mit ihm ins Stiegenhaus, wo sie auf Nachbarn trafen, die sie mit ins Freie nahmen.

Drama. Unten auf der Straße war die Oma, die vorbeikam, um zu sehen, ob ihre Familie von der Katastrophe betroffen war. Sie nahm die Kinder in Empfang, brach aber zusammen, als klar wurde, dass ihre Tochter unter den Toten war. Der Lebensgefährte von Ana B. und Vater der Kinder war zum Unglückszeitpunkt arbeiten. Auch er wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.