Drei Kilogramm Marihuana sichergestellt: Trio festgenommen

Drei Kilogramm Marihuana und 30.000 Euro Bargeld hat die Polizei in Wien-Brigittenau bereits Mitte Jänner sichergestellt. I

Wien. In diesem Fall wurden insgesamt drei Männer festgenommen. Vergangene Woche spürten Beamte und Polizeidiensthunde in Hernals eine Indoor-Hanfaufzuchtanlage auf, diese war jedoch bereits abgeerntet. 500 Gramm Cannabiskraut wurde beschlagnahmt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten am 15. Jänner, wie ein 19-jähriger Afghane beim Mortarapark in Brigittenau Marihuana verkaufte. Er wurde gefasst. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass der junge Mann die Drogen erst kurz zuvor aus einer nahegelegenen Wohnung geholt hatte. Ein 22-jähriger Landsmann wurde ebenso in der Nähe festgenommen, als er einen Suchtmittelhandel anbahnte. Er und sein 21-jähriger Abnehmer entledigten sich des Marihuanas unter ein Auto, die Drogen wurden sichergestellt. Später stellte sich heraus, dass der 21-jährige Landsmann ebenso mit Cannabis dealte.

Wohnung durchsucht

Die Beamten durchsuchten die Wohnung des 22-Jährigen, dabei fanden sie 30.000 Euro Bargeld und auch Suchtmittel. Wie viel, konnte Polizeisprecherin Irina Steirer nicht sagen. In der Wohnung des 21-Jährigen wurde eine Sporttasche mit drei Kilogramm Marihuana gefunden.

Indoor-Aufzuchtanlage.gefunden

Am 28. Jänner stießen Polizisten mit Diensthunden in der Rokitanskygasse auf eine Indoor-Aufzuchtanlage. Bereits Tage zuvor gab es erste Hinweise, da rund um die Örtlichkeit immer wieder Cannabisgeruch wahrgenommen wurde. Zahlreiche Hausbewohner und Lokalbesitzer wurden befragt, niemand konnte aber die genaue Herkunft der Duftspur eruieren. Am 28. Jänner forschten die Beamten schlussendlich das Wohnhaus aus. Mit Diensthunden konnte der Cannabis-Geruch eindeutig einer Wohnung zugeordnet werden.

Dort fanden die Polizisten vier bereits abgeerntete Zelte und ein halbes Kilo Cannabiskraut, verpackt in verschiedene Behälter. Der Wohnungsinhaber, ein 62 Jahre alter Deutscher, wurde festgenommen und später angezeigt.