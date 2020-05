Drogen-Razzia  bei Corona-Party in Nobel-Lokal

Eine Razzia beendete eine Drogenparty, die ausgerechnet in einem Nobellokal gefeiert wurde.

Anh Tuan ist Vietnamesisch, heißt so viel wie intelligent, außergewöhnlich, aber auch gerissen. Es ist der eigentliche Vorname von Martin Ho, dem 33-jährigen Wiener, der es in wenigen Jahren vom ungestümen Jungspund mit Migrationshintergrund zum Liebling der Society brachte (siehe Kasten). Der Geburtsname passt: Ho hat es dank Cleverness zu einem Gastro-Imperium gebracht; die Reichen, Schönen und ganz Wichtigen geben sich bei dem Ausnahme­unternehmer die Klinke in die Hand. Doch jetzt ist ein Schatten auf die Vita des Martin Ho gefallen, der bislang stets auf der Sonnenseite gelebt zu haben scheint.

Freitagabend, es ist erst 20 Uhr: In Wien sind wegen der Corona-Beschränkungen die Gehsteige leer, Tausende Wirte sind zum Nichtstun verdammt. Mit einer Metropole hat die Hauptstadt an diesem Abend so viel zu tun, wie das allerletzte Alpendorf.

Doch es gibt eine Ausnahme. In Döbling, dem Nobelbezirk der Stadt. Genauer: Kahlenberger Straße 1. Hier hat Martin Ho ein Gastro-­Juwel geschaffen: Dots heißt das japanische Restaurant im Brunnerhof, in dem einst der älteste Heurige Wiens residierte. Das Dots ist längst über einen Geheimtipp hinaus, es ist (auch) ein Treff der Schickeria. So wie am Freitagabend – während der ­Corona-Sperre.

Im Lokal wurde der Geburtstag eines Kaufhaus­erben gefeiert: 20 Gäste, zwei Kellner. Als wenn nichts wäre. Aber es war was. Die Party ist im Vorfeld verraten worden. An das Landeskriminalamt, Sachgebiet Drogenfahndung. Ein Insidertipp, der eine Razzia auslöste. Martin Hos Gäste wurden verpfiffen, der Chef selbst war aber nicht anwesend. „Er hat geschlafen“, sagte sein Pressesprecher.

Die Fete muss dennoch ­lustig gewesen sein: Schampus, dazu ausreichend Koks, Cannabis und die Partydroge MDMA. Der ausgebildete Diensthund der Polizei wusste gar nicht mehr, wo er zuerst hinsollte.

Natürlich hat keiner der ­illustren Gäste mit den Stimulanzien Handel getrieben, selbstverständlich dienten die Aufputscher nur dem Eigenbedarf. Und die Anzeigen wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz – so what? Doch Strafverfahren werden folgen. Und unangenehme Fragen an den Lokalbesitzer. An Anh Tuan Martin Ho.

Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

© APA/ROBERT JAEGER

Martin Ho: Kometenhafter Aufstieg zum Liebling der Society

Mit jungen 19 Jahren begann Martin Ho seinen Siegeszug.

Auf die Frage, wie alles begann, hat Martin Ho einmal sympathisch geantwortet: „Mit jugendlichem Leichtsinn.“ Tatsächlich war der heutige Szene-Großgastronom erst 19 Jahre alt, als er mit geborgtem Geld der Eltern seinen ersten Laden an der Mariahilfer Straße übernahm. Nach nur einem Jahr verdreifachte der heute 33-Jährige die Fläche, wenig später eröffnete er das Dots in Döbling, in dem jetzt die Drogenrazzia stattfand.

Ho, der ein schlechter Schüler (Vienna Business School) gewesen sein soll, besitzt heute neben der Dots-Gruppe den Hip-Hop-Club VIE i PEE, den Member-Club X und den legendären Techno-Club Pratersauna. Wer in Wien etwas auf sich hält, ist bei dem Aufsteiger zu Gast.

Inzwischen ist Martin Ho auch unter die Schlossbesitzer gegangen. Ihm gehört das kleine, aber feine Tren­ningschlössel in der Wachau, in dem er schon hochkarätige Gäste aus Kunst, Kultur und Politik begrüßte.

Der Aufsteiger zählt heute zu den mächtigsten Gastronomen des Landes. Verheiratet ist Martin Ho mit einem ehemaligen Model.