Dutzende Nacktradler rollten durch Wien - das steckt dahinter

Das sommerliche Wetter blieb der Veranstaltung zwar fern, aber auch das konnte viele nicht davon abhalten, blank zu ziehen.

Viel nackte Haut trotz mäßigem Wetters machte sich am Freitagabend in Wien breit. Der "Ciritical Mass Naked Bike Ride 2020" ging über die Bühne. Das heißt, dass wieder "hunderte gutgelaunte und nur teils gut gekleidete RadlerInnen Wiens breiteste Straßen erobern", wie es auf der Veranstaltung auf Facebook zu lesen war.

Der Juni ist nämlich der "World Naked Bike Ride Month" (zu deutsch: Der Welt-Nacktradler-Monat) und so gaben sich auch heuer wieder Dutzende die Blöße. Die Veranstaltung, die unter dem Motto "Bare as you dare! - Zieh an soviel du magst" stand, hatte auch einen ernsten Hintergrund. Die Initiatoren wollen sich so für mehr Freiraum in der Stadt einsetzen und vor allem der Gesellschaft eine motorfreie Art der Fortbewegung näher zu bringen.

Um 17 Uhr starteten die Teilnehmer am Schwarzenbergplatz und fuhren entlang des Karlsplatz weiter durch Wien. Die Aufmerksamkeit der Passanten und Autofahrer war der nackten Karawane dabei sicher.