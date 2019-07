Edel-Pubs Charlie P's und Brickmakers sind pleite

Alsergrund. 2015 war Brian Patton noch Wiens Gastronom des Jahres. Jetzt wurde, wie der KSV 1870 und AKV Europa berichten, der Konkurs über seine beiden GmbHs eröffnet. Seine Edel-Pubs Charlie P’s in der Währinger Straße und The Brickmakers in der Zieglergasse stehen offenbar vor der Schließung. Der Godfather des irischen Biers in Wien hat 800.000 Euro Schulden, die durch hohe Investitionen, etwa am Donaukanal fürs Big Smoke, aufgelaufen sind.