Ehefrau (32) mit Holzlatte erschlagen

Wien. Am Freitag gegen 14 Uhr kam ein Kosovare (32) auf eine Polizeiinspektion in Wien-Wieden. Was die Be­amten danach hörten, glich einem Horrorfilm.

Streit. Der 32-Jährige sagte, soeben seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in der Belverderegasse 36–38 bei einem Streit geschlagen und vermutlich sogar getötet zu haben. Die Polizisten rasten sofort zum Tatort und stießen in der Gemeindebauwohnung auf die gleichaltrige Ehefrau.

Opfer am Boden liegend in einer Blutlache entdeckt

Die 32-Jährige lag in einer Blutlache tot auf dem Boden und wies eine klaffende Wunde am Hinterkopf auf.

Festnahme. Der Ehemann wurde unter dringendem Mordverdacht festgenommen. Bei einer ersten Be­fragung gab der arbeitslose Kosovare an, aus Eifersucht gehandelt zu haben. Laut Polizei wurde die Tat mit einer Holzlatte verübt.

Unauffällig. Das Paar soll nicht auffällig gewesen und bislang nicht durch Streitigkeiten aufgefallen sein.

Zeuge. Am Tag danach gab es jedoch am Tatort kein anderes Gesprächsthema. „Ich habe einen Mann laut schreien und dann weinen gehört“, schilderte ein Nachbar im Gespräch mit ÖSTERREICH: „Dann war auch schon die Polizei hier. Anfangs wusste ich nicht, was los ist. Jetzt bin ich echt schockiert.“