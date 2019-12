Wohnungs-Brand: Ehefrau und Nachbar konnten den Mann rechtzeitig retten.

Wien. Dramatische Momente spielten sich am Montagnachmittag in der Trillergasse in Wien-Floridsdorf ab. In einer Wohnung brach im Küchenbereich ein Feuer aus, wie die Feuerwehr Wien gegenüber o24 bestätigt. Als die Ehefrau nachhause kam, bemerkte sie den Brand und konnte mithilfe des Nachbarn den Mann aus der Feuer-Wohnung retten.

Die Feuerwehr, die um 16.10 Uhr alarmiert wurde, versorgte den Mann sofort mit Sauerstoff, bevor er der Rettung zur weiteren Behandlung übergeben wurde. Unter Atemschutz konnten die Floriani den Brand schnell löschen. Insgesamt waren sie mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz.

Andere Bewohner des Hauses waren nicht in Gefahr, weil es einen offenen Gang gibt und der Rauch dort leichter entweichen konnte. Nach eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehrmänner zurückkehren.

Die genaue Brandursache ist noch unbekannt. Das Feuer brach jedenfalls im Küchenbereich aus.