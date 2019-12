Ein Toter bei Wohnungsbrand in Wien-Simmering

Nach dem Brand auf der Simmeringer Hauptstraße konnte das Feuer nun gelöscht werden.

Ein Wohnungsbrand in Wien-Simmering forderte am Christtag einen Todesopfer. Die Wiener Feuerwehr rückte gegen Mittag aus, um das Feuer im Franz-Haas-Hof auf der Simmeringer Hauptstraße zu bekämpfen.

© Sonja E./Privat

Ersten Informationen zufolge sollte sich mindestens eine Person noch in der Wohnung befinden. In der betroffenen Wohnung soll ein älteres Ehepaar leben.Die Feuerwehr hat am Boden kurzfristig ein Sprungkissen aufgebaut, dieses wenig später aber wieder entfernt.

Wie die Polizei bestätigte, kam beim Feuer ein älterer Mann ums Leben.

